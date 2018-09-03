На Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 7 сентября 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 18 часов вечера на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики вели обстрелы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Вместе с тем, отмечается, что запрещенного минскими договоренностями вооружения боевики не применяли.

Сегодня под обстрелами боевиков оказались украинские позиции в районе Счастья, Крымского, Катериновки, Пивденного, Гнутово и Водяного.

"В результате обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.