В оккупированном Луганске пропаганда террористов опубликовала список жителей поселка Нижнетеплое и утверждают, что это список желающих присоединить село к так называемой ЛНР.

В опубликованых списках, с припиской "За підтримку програми ЛНР "Наш Выбор", указаны реальные имена и адреса людей, проживающих в Станично-Луганском районе. Но, как оказалось, Нижнетеплое населяют не сепаратисты, а листы с телефонами и адресами на самом деле просто списки получивших "гуманитарную помощь" от народного депутата Сергея Шахова.

Стоит отметить, что в данном случае сепаратисты умело воспользовались "любителями помощи" от народного депутата Шахова, который обычно строит свои предвыборные кампании на раздаче продуктовых наборов. При этом, почему-то, правоохранительные органы не видят в подобных действиях фактов подкупа избирателей.

Винить людей, живущих в прифронтовой зоне без стабильных доходов уже пятый год, не стоит, но фотографии списков с фамилиями, адресами и телефонами жителей Станично-Луганского района, однозначно могли попасть к сепаратистом только от работников нардепа Шахова, а разглашение персональных данных в Украине является уголовным преступлением.