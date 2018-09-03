В Кабмине анонсировали рост минимальной зарплаты с 2019 года

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2019 года будет повышена до 4 170 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочего визита в Винницу.

Как сообщил Гройсман, на данный момент минимальная зарплата составляет 3723 гривен, а уже с января 2019 она вырастет на 447 грвень.

"В следующем году минимальная заработная плата с 3 723 грн, по состоянию на сегодня, вырастет до 4 170 грн. То есть с 1 января 2019 года будет повышение", - заявил он