На Луганщине решили перенести пункт пропуска «Меловое»

Проводятся мероприятия по переносу на украинскую территорию пункта пропуска «Меловое», сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Накануне Луганским пограничным отрядом получено факсимильное сообщение от российской стороны о проведении ими инженерных работ по установке забора из колючей проволоки по улице Дружбы Народов в населенный пункт Черткове РФ. В письме указано, что работы будут проводиться на российской стороне.

На сегодня российская сторона сделала более 70 отверстий в дорожном покрытии и установила металлические столбцы. Всего проведено подготовительных работ протяженностью около 800 метров.

«Данное направление прикрыто дополнительными силами пограничников и созданы резервы, которые готовы к действиям по обстановке», - говорится в сообщении.

С учетом того, что российской стороной начаты мероприятия по установлению инженерных заграждений на этом направлении, а межгосударственный пункт пропуска «Меловое» находится фактически на территории РФ (учитывая географические особенности этого района), Государственной пограничной службой принято решение о переносе пункта пропуска на украинскую территорию.

До окончания всех необходимых мероприятий по переносу пункта пропуска, пропуск лиц и транспортных средств прекращаться не будет.