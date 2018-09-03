Окружение Захарченко массово бежит в Москву

Из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в украинской разведке.

В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и «Север». Также уехал в Москву «Ташкент» - «министр доходов и сборов «ДНР» Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.

Тем временем в «генпрокуратуре «ДНР» назвали незаконным назначение Дмитрия Трапезникова новым главарем «республики» после ликвидации в кафе «Сепар» Захарченко.

Напомним, главарь «ДНР» Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка.