Боевики обстреляли Крымское из тяжелой артиллерии

Боевики обстреляли Крымское из тяжелой артиллерииСегодня, 15:12
Боевики обстреляли Крымское из запрещенного минскими соглашениями оружия.
Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, боевики продолжают игнорировать установленное "школьное перемирие" и наращивают количество обстрелов.
"7 сентября 2018 года в направлении поселка Крымское российские оккупационные войска применили тяжелую артиллерию, запрещенную минскими соглашениями. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Сообщается, что боевики вели обстрелы после трех часов ночи со стороны оккупированного Голубовского. Всего зафиксировано десять разрывов снарядов калибра 152 мм, два из которых попали в реку Северский Донец, остальные - на окраине Крымского.