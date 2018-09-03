Боевики обстреляли Крымское из тяжелой артиллерии

Боевики обстреляли Крымское из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают игнорировать установленное "школьное перемирие" и наращивают количество обстрелов.

"7 сентября 2018 года в направлении поселка Крымское российские оккупационные войска применили тяжелую артиллерию, запрещенную минскими соглашениями. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что боевики вели обстрелы после трех часов ночи со стороны оккупированного Голубовского. Всего зафиксировано десять разрывов снарядов калибра 152 мм, два из которых попали в реку Северский Донец, остальные - на окраине Крымского.