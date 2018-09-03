В Северодонецке медиков, работающих на линии разграничения, обучали навыкам базовой реанимации и неотложной помощи

19 медиков из Луганской области, которым часто приходится оказывать помощь пострадавшим от продолжающегося на Донбассе конфликта, проходят в Северодонецке с 5 по 7 сентября обучение навыкам базовых реанимационных мероприятий и неотложной помощи в состоянии угрозы жизни. Организатор тренинга – Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Делегат МККК в Северодонецке Маргарита Родас Иглесиас, специалист в сфере здравоохранения, рассказала подробней о том, чему и как учились участники.

«Сотрудники первичных медико-санитарных учреждениий, расположенных вдоль линии разграничения в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах прошли трехдневное обучение. Именно эти медики являются первыми, кто оказывает помощь населению, страдающему от последствий конфликта, жизнь людей, оказавшихся в трудных условиях, часто зависит от их профессионализма. В программе тренинга были теоретические и практические блоки по отработке таких мероприятий, как компрессии грудной клетки, искусственная вентиляция легких, дефибриляция, алгоритм быстрого осмотра и стабилизации критического пациента и многое другое».

С начала конфликта на Донбассе МККК поддерживает многие учреждения здравоохранения, расположенные вблизи линии разграничения. За последние 4 месяца (с апреля по август 2018 года) 24 из них получили расходные материалы, медицинские наборы, оборудование и лекарства. За этот же период 77 человек прошли обучение оказанию первой помощи.