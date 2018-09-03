На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

На полигоне РКХЗ «Заря» г.Рубежное среди полицейских луганского гарнизона прошел чемпионат Главного управления Национальной полиции в Луганской области по служебному двоеборью.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. Соревнования проходили в два этапа. Каждый из участников должен был продемонстрировать подготовку в стрельбе из пистолета Макарова и пробежать дистанцию ​​в 3 километра. Полицейские соревновались в трех возрастных категориях - до 30 лет, от 30 до 35 лет и старше. Каждый из участников стремился вывести свою команду в лидеры и демонстрировал достойные результаты.

По итогам чемпионата первое место завоевала команда бойцов спецподразделения КОРД. Серебряными призерами стала команда Главка полиции. Третье место заняла команда бойцов батальона «Луганск-1». Среди отделов полиции победителями стали: первое место - команда Белокуракинских полицейских, второе место - команда Рубежанского отдела полиции и третье место - команда Троицкого отдела полиции.

По завершению соревнований победителя и призеров наградили кубками, медалями и грамотами Главного управления Национальной полиции области.