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На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

На полигоне РКХЗ «Заря» г.Рубежное среди полицейских луганского гарнизона прошел чемпионат Главного управления Национальной полиции в Луганской области по служебному двоеборью.

На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. Соревнования проходили в два этапа. Каждый из участников должен был продемонстрировать подготовку в стрельбе из пистолета Макарова и пробежать дистанцию ​​в 3 километра. Полицейские соревновались в трех возрастных категориях - до 30 лет, от 30 до 35 лет и старше. Каждый из участников стремился вывести свою команду в лидеры и демонстрировал достойные результаты.

На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

По итогам чемпионата первое место завоевала команда бойцов спецподразделения КОРД. Серебряными призерами стала команда Главка полиции. Третье место заняла команда бойцов батальона «Луганск-1». Среди отделов полиции победителями стали: первое место - команда Белокуракинских полицейских, второе место - команда Рубежанского отдела полиции и третье место - команда Троицкого отдела полиции.

На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

По завершению соревнований победителя и призеров наградили кубками, медалями и грамотами Главного управления Национальной полиции области.


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