Россия разворачивает огромное количество тяжелой техники и артиллерии в Луганске и Донецке

Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре ООС, боевики продолжают игнорировать объявленное с 29 августа «школьное» перемирие и увеличивают количество обстрелов - в течение суток 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Большинство обстрелов зафиксировано на Южном направлении.

Сегодня, 7 сентября около 3:00 в направлении населенного пункта Крымское вооруженные формирования РФ применили гаубицы калибра 152 мм, запрещеные минскими соглашениями, выпустив при этом 10 снарядов.

Также, прикрываясь обвинениями Вооруженных Сил Украины в подготовке к активным действиям, вооруженные формирования Российской Федерации усиливают свои группировки.

На временно оккупированной территории патрулями и БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано значительное количество тяжелого вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения, в том числе:

Бугаевка:

- танки неустановленного типа - 38 единиц;

- РСЗО неустановленного типа - 1 единица;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 13 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 12 единиц;

- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» - 6 единиц;

- 120 мм минометы - 14 единиц;

- ББМ неустановленного типа - 68 единиц;

- ЗРК 9К35 «Стрела-10» - 4 единицы;

Шимшиновка:

- танки неустановленного типа - 19 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 2 единицы;

- ЗРК 9К35 «Стрела-10» - 1 единица;

Минусинск:

- танки Т-72 - 10 единиц;

- танки Т-64 - 10 единиц;

- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» - 4 единицы;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 10 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 12 единиц;

- ЗРК 9К35 «Стрела-10» - всего обнаружено 2 единицы;

Хрустальный:

- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» - 5 единиц;

- 152 мм прицепные гаубицы 2А65 «Мста-Б» - 10 единиц;

- 152 мм прицепные гаубицы Д-20 - 8 единиц;

Александровское:

- танки неустановленного типа - всего выявлено 4 единицы;

Мирное:

- танки Т-64 - 18 единиц;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 7 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 15 единиц;

- 120 мм минометы - 7 единиц;

- ЗРК 9К35 «Стрела-10» - 12 единиц;

Терновое:

- танки неустановленного типа - всего обнаружено 10 единиц;

Круглик:

- танки неустановленного типа - всего выявлено 41 единица;

Мануиловка:

- танки неустановленного типа - всего обнаружено 45 единиц.

Также в районе Александровское, в зоне, в пределах которой запрещено размещения тяжелого вооружения и военной техники, БПЛА СММ было обнаружено 4 танка неустановленного типа.

В местах постоянного хранения вооружения за пределами линий отвода СММ ОБСЕ обнаружила отсутствие 18 единиц танков, 6 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 15 единиц 100 мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», 12 единиц 122 мм и 9 единиц 82 мм минометов.

Всего обнаружено (единиц):