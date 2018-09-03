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Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 6 сентября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщают в ООС.

Потерь среди украинских военных нет. 

В то же время, по данным разведки, 6 сентября двое оккупантов уничтожены и еще трое ранены


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