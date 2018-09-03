Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военныхСегодня, 09:13
В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 6 сентября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщают в ООС.
Потерь среди украинских военных нет.
В то же время, по данным разведки, 6 сентября двое оккупантов уничтожены и еще трое ранены