Оккупанты на Донбассе экстренно готовятся действовать в условиях техногенной катастрофы

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск в экстренном порядке усиливает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к действиям с применением химического оружия и в условиях ухудшения экологической обстановки.

В частности, 5 сентября с.г. соединениям и частям оккупационных войск был дан сигнал «химическая тревога». В подразделениях противника проводились занятия по выполнению личным составом мер по тревоге в средствах химической защиты, отрабатывались действия в условиях радиационного и химического загрязнения окружающей среды.

При этом в соединения и части противника прибыли специальные съемочные группы российских пропагандистов для подготовки видеоматериалов о действиях личного состава в условиях экологического кризиса. Заранее отснятые в ходе учебных занятий материалы, в случае возникновения по вине оккупантов экологического кризиса в регионе, могут быть использованы российскими СМИ для дезинформации и дискредитации действий Объединенных сил.