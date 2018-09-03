В Брянке боевик «ЛНР» застрелился, проверяя на прочность бронежилет

Во временно оккупированной Брянке Луганской области боевик «ЛНР» Орленко Евгений Эдуардович с позывным «Домовой» застрелился «странным образом».

Находясь в компании на улице Динамо с другими боевиками «ЛНР» он, якобы, решил «проверить на прочность» свой бронежилет. Сделал пять выстрелов и в результате получил два смертельных ранения в область груди и живота.

Об Орленко известно, что он родился в Славянске 3 августа 1994 года, «застрелился» 2 сентября 2018 года.

Стрелял из пистолета марки J 10917 RIZ.