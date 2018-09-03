Сурай: Луганщина готова к зиме на 80%

По плановым показателям Минрегиона, готовность Луганщины к зиме составляет около 80%. Об этом доложил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской ОВГА Виталий Сурай, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Общий процент подготовки котельных - 77,3%. Относительно тепловых сетей – из 427 км закончены работы на более 200 км. Уже подготовлено почти 80% объектов и сетей водопроводно-канализационного хозяйства.

За последний месяц на территориях более активно проведены работы, связанные с жилфондом - почти 75% из 3516 домов к зиме уже готовы.

На 83,5% готовы к отопительному сезону социальные объекты Луганщины. Почти завершили работы по этому направлению в Северодонецке, Старобельском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Узлы учета газа установлены на 94,5% объектах централизованного теплоснабжения и котельных социальной сферы. По жилищному фонду аналогичные показатели ниже. Приборами учета следует оборудовать 2964 дома, которые подключены к централизованной системе водоснабжения.

Приборы учета тепловой энергии в Лисичанске не установлены на 94% домов, в Северодонецке - на 58,7%, в Счастье - 61,8%.