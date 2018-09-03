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Денисова просит международное сообщество помочь освобождению украинских политзаключенных

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой повлиять на ситуацию и оказать содействие немедленному возвращению незаконно удерживаемых в России граждан Украины. Об этом говорится на ее странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, к председателю Совета ООН по правам человека Воиславу Шуцу, председателю Комитета ООН по правам человека Юджи Ивасавы, председателю Комитета ООН против пыток Йенсу Модвигу, председателю Подкомитета ООН по предупреждению пыток Малкольму Эвансу, комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Николаю Гнатовскому с просьбой повлиять на ситуацию и оказать содействие немедленному возвращению незаконно удерживаемых граждан Украины на Родину", - сообщила она.

По ее словам, своими действиями РФ нарушила права человека на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения.


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