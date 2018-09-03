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Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Сегодня, 17:18 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики произвели очередной обстрел мирного населенного пункта в Луганской области.

Об этом сообщил глава местной ВГА Константин Ильченко.

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

"Сегодня около полудня зажигательными боеприпасами было обстреляно село Екатериновка. Подчеркиваю, не военные позиции, а именно территория где проживает мирное население. В результате этих не человеческих действий начался пожар. В условиях беспощадной жары и ветра пламя сразу охватило почти гектар земли, которая находится рядом с жилыми домами - пишет Ильченко в Фейсбук. - Экипаж МЧС на место происшествия прибыл вовремя, ребята самоотверженно боролись с пожаром".

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Вследствие чрезвычайной ситуации сгорело несколько деревянных электрических опор, провода оказались на почве, что создало опасность для передвижения жителей.

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.


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