Боевики обстреляли Катериновку зажигательными боеприпасами (фото)

Боевики произвели очередной обстрел мирного населенного пункта в Луганской области.

Об этом сообщил глава местной ВГА Константин Ильченко.

"Сегодня около полудня зажигательными боеприпасами было обстреляно село Екатериновка. Подчеркиваю, не военные позиции, а именно территория где проживает мирное население. В результате этих не человеческих действий начался пожар. В условиях беспощадной жары и ветра пламя сразу охватило почти гектар земли, которая находится рядом с жилыми домами - пишет Ильченко в Фейсбук. - Экипаж МЧС на место происшествия прибыл вовремя, ребята самоотверженно боролись с пожаром".

Вследствие чрезвычайной ситуации сгорело несколько деревянных электрических опор, провода оказались на почве, что создало опасность для передвижения жителей.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.