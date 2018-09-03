В ОРЛО участились случаи надругательства над символикой так называемой «республики ЛНР»

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, «МГБ ЛНР» доложило руководству «ЛНР» об участившихся «проукраинских акциях» в населенных пунктах на юге оккупированной части Луганской области (Должанск, Антрацит и др.).

В первую очередь, речь идет о множественных случаях срывания «флагов ЛНР» с административных зданий и в общественных местах, с последующим их демонстративным выбрасыванием в мусорники или сжиганием.

Подобные акции проводятся в ночное время.