Гримчак: Пешеходный мост в Станице Луганской готовы отремонтировать

Пешеходный мост в Станице Луганской, расположенный вблизи линии разграничения и КПВВ готовы отремонтировать.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«У нас было совещание между нашим министерством, Минобороны, Генштабом. В Станице Луганской мы готовы восстановить пешеходный мост, отремонтировать его, сделать более широким. Сегодня (4 сентября, – прим. ред.) мы окончательно согласовали размеры и все остальное», – сообщил он.

По его словам, восстановить автомобильный мост пока не получится. «Что касается восстановления моста для автомобильного транспорта, то вначале надо, чтобы были выполнены Минские договоренности, и та военная сила, которая находится там на сегодняшний день незаконно, покинула территорию, отступила. Тогда наши, в том числе инженерные подразделения, готовы полностью восстановить этот мост», – заявил Гримчак.