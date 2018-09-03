Правительство привело нормативные акты в соответствие с законом о реинтеграции Донбасса

Кабинет министров Украины привел ряд нормативно-правовых актов в соответствие с законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Правительством принято разработанное Министерством социальной политики постановление Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины"», – говорится в сообщении.

Документом предусмотрено привести в соответствие с действующим законодательством такие постановления Кабинета министров Украины:

от 17 июня 2009 г. № 600 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о внутренне перемещенных лицах по их выезду за границу, на временно оккупированную территорию Украины или населенные пункты на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и лицах, которые в период получения пособия по безработице пересекали государственную границу Украины или находились за пределами Украины»;

от 1 октября 2014 г. № 505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг»;

от 1 октября 2014 г. № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц»;

от 8 июня 2016 г. № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам»;

от 22 сентября 2016 г. № 646 «Об утверждении Порядка создания, ведения и доступа к сведениям Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах».