Работникам государственных учреждений в зоне ООС увеличили зарплату

Сегодня, 5 сентября, принято Постановление Кабинета министров Украины «Об особенностях оплаты труда работников, участвующих в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также работников, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Разработанным Министерством социальной политики Постановлением предусматривается, что заработная плата работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, участвующих в обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах ее проведения, а также работников, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, повышается на 50% за фактическое время пребывания в районах проведения таких мероприятий (операций) при наличии подтверждающих документов», – говорится в сообщении.