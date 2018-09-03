Наблюдателям ОБСЕ не предоставили информацию о пострадавших в донецком «Сепаре»

Медики в Донецке отказались предоставлять наблюдателям ОБСЕ информацию о пострадавших при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа.

Об этом говорится в отчете СММ за 3 сентября.

«Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченко и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны Захарченко) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва. В тот же день медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака в Донецке сообщил членам команды СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили шесть человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию», - сообщили наблюдатели.

В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований.