Случаи отравлений украинских пограничников, работающих в непосредственной близости от завода "Крымский титан", зафиксированы на админгранице с Крымом.

Об этом заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Он отметил, что медики регулярно интересуются состоянием здоровья пограничников, несущих службу в непосредственной близости от завода, ставшего причиной эвакуации детей и паники в оккупированном Россией Армянске.

Некоторые пограничники, - продолжил он, - жаловались на самочувствие. "Это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять", - рассказал Слободян.

По его словам, таких людей немедленно освобождают от службы и тщательно обследуют.

Как сообщалось ранее, в аннексированном Россией Крыму жители Армянска массово покидают город из-за выбросов серной кислоты на заводе "Крымский титан". Кроме того, в городе продолжается организованная эвакуация детей. Выброс на заводе "Титан" случился в ночь на 24 августа, однако его последствия ощущаются до сих пор. Предприятие прекратило работу на 2 недели.