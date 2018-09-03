Представительские авто в ночь после смерти Захарченко выехали в РФ

Граница между неподконтрольной территорией Украины и РФ в день убийства «главы ДНР» Александра Захарченко, 31 августа, с утра была закрытой.

Об этом со ссылкой на очевидцев, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

«Так вот, что они (очевидцы – прим.) пишут. 31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе граничащих с территорией РФ прошел слух о временном закрытие границы. Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенка со стороны РФ, заехало два КамАЗа вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были экипированы в военную форму и при себе все бойцы имели оружие. Пишут, что похожи на спецуру, так как оружие у них было "не Калаши, а что-то снайперское" и большая часть с глушителями. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Еду им доставляли отдельно от пограничников РФ», – пишет волонтер.

Он также сообщает, что около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам подъехали 5 автомобилей представительского класса. «Три автомобиля без досмотра сразу проехали на территорию РФ. Как они пишут, "ночью проехать кпп нельзя, положат еще до кпп, там доты оборудованы – только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра. Еще пишут, что "остальные 2 машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром», – сообщил Мысягин.

Волонтер уточнил, что когда эти автомобили заезжали на территорию Украины, очевидцы не знают. «По какой дороге, тоже неизвестно. После проезда этих автомобилей, спецура позже покинула пропускной пункт. На границе остались только пограничники РФ... Вот такая она "гражданская война" в Украине», – резюмирует волонтер