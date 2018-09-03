В Украине заработал реестр медосмотров

С сентября данные о медицинских профессиональных осмотрах украинцев хранятся в единой электронной системе, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что профессиональный медосмотр является обязательным условием работы водителей, людей, обладающих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли.

В Минздраве подчеркнули, что профессиональный медосмотр украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а данные автоматически отображаются в электронной системе. Справку-дубликат о пройденном медосмотре каждый украинец сможет получить бесплатно.

Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему «Электронное здоровье». А уже сейчас работает мобильное приложение «Медицинские осмотры», с помощью которого контролирующие органы могут быстро проверить легитимность конкретного медосмотра.