С начала года на Донбассе погибли 80 украинских военных

С начала года в ходе военных действиях на Донбассе погибли около 80 украинских военных и более 560 – получили ранения. Об этом заявил генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Миротворческая операция для соблюдения Минских соглашений - абсолютно логичная инициатива, которую мы продвигаем для того, чтобы выполнить их. Что на самом деле происходит? Минские соглашения заключали в 2014-15 годах. Но и дальше продолжается применение больших калибров, беспилотной авиации, минируются территории, на тех минах гибнут люди, разрушается гражданская инфраструктура, в нашей стране находятся российские военные. Все попрано ... Что это значит? Это почти 80 погибших в этом году и более 560 раненых», – отметил он.

Петренко подчеркнул, что Украина на всех площадках заявляет о преданности процессу политико-дипломатического урегулирования, «кто бы что ни говорил о нашей подготовке к наступлению».

«Как сделать так, чтобы обеспечить соблюдение устойчивого неприменения огня, вывод войск, взять под контроль места хранения оружия? Этого можно достичь усилением международной составляющей давления на Россию. Надеяться на выполнение всех пунктов Минских договоренностей, в частности проведение беспристрастных объективных выборов, экономического и гуманитарного восстановления Донбасса, можно в условиях введения там миротворческой операции под эгидой ООН. С военной точки зрения к этому вызову мы готовы и продолжаем надлежащую подготовку. Но есть важное условие - в миротворческой миссии не должно россиян, также не должно быть на Донбассе и российских военных», – заявил он.