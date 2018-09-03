В Станично -Луганском районе возник масштабный пожар

Информация о возгорании сухой травы и поваленных деревьев на территории Станично Луганского лесоохотничьего хозяйства. поступила в 11:35 3 сентября в службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Немедленно на место пожара был направлен дежурный караул. В 11:55, по запросу начальника Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, было направлено дополнительно 4 пожарных автоцистерны.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит сухая трава и поваленные деревья уже горелого леса. Приблизительная площадь пожара 4 га. По состоянию на 14:30 площадь пожара уже составляла 10 га.

Всего на пожаре задействовано: 15 единиц специальной техники лесоохотничьего хозяйства, 8 пожарных автоцистерн и 32 человек личного состава от ГСЧС. Также для помощи тушения пожара привлечены личный состав ВСУ в количестве 15 человек.

Тушение пожара осложнялось возможным минированием местности. Был обнаружен боеприпас, привлечены пиротехники.