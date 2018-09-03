Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей миссии ОБСЕ на Донбассе

Пророссийские боевики обыскали автомобиль миссии ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе Ясиноватой (Донецкая область).

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

"02.09.2018 года в районе Ясиноватой боевики вооруженных формирований РФ позволили представителям СММ ОБСЕ продолжить движение для проведения мониторинга лишь после того, как обыскали их автомобили", - говорится в сообщении.