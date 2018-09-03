В Украине так называемые "пакеты малыша" будут доставлять на дом, если на момент выписки их не будет в роддоме. Об этом говорится в сообщении Министерство социальной политики.

Сообщается, что в Украине с 1 сентября начата реализация проекта, согласно которому при выписке из роддома родители могут получить единоразовую натуральную помощь "пакет малыша". Согласно порядку его предоставления, если в день выписки новорожденного такая помощь в роддоме отсутствует, то на основании заявления получателя организуется доставка "пакета малыша" на дом.

В ведомстве отметили, что каждая мама, которая будет выписываться из роддома с 1 сентября, может обратиться с письменным заявлением в местное структурное подразделение социальной защиты населения. Заявление можно подать непосредственно в роддоме.

"Заявление будет передано на рассмотрение структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения, которое обеспечит предоставление "пакета малыша" получателю по месту жительства", - добавили в Минсоцполитики.