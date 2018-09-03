Австрия возьмет шефство над восстановлением одного из населенных пунктов на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

По словам Порошенко, в этом году активизировался политический диалог между Украиной и Австрией.

"Мы направили предложения о возможном шефстве Австрии над одним из населенных пунктов (на Донбассе, - ред.) и сегодня мы тщательно прорабатываем эти предложения. Мы благодарны, что Австрия организует отдых для детей с пострадавшего Донбасса", - отметил он.