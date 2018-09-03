Украинские военные сбили на Донбассе БПЛА противника

Украинские военные, задействованные в операции Объединенных сил 2 сентября сбили в районе населенного пункта Пивденное беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщили в ходе брифинга пресс-центра операции Объединенных сил.

Так, 2 сентября во время несения службы на опорном пункте вблизи Пивденного украинские военнослужащие заметили БПЛА противника. Чтобы исключить сбор разведданных представителями НВФ, украинские военные открыли огонь по БПЛА, в результате чего тот был сбит и упал в нескольких сотнях метров от опорного пункта подразделения.

Чтобы не допустить попадания «беспилотника» в руки украинских военных, НВФ открыли огонь в направлении опорных пунктов ВСУ.

«Под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов со стороны населенного пункта Горловка штурмовая группа противника в составе пяти и семи человек пыталась вернуть потерянный беспилотный аппарат. Военными части был оказан адекватный огневой отпор. Противнику не удалось вернуть беспилотник. Враг отступил», – сообщил командир воинской части подполковник Михаил Драпатый.