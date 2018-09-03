В Украине продолжается практика дискриминации переселенцев

Сегодня, 3 сентября, председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявил, что власть Украины продолжает вести политику прямой и косвенной дискриминации внутренне перемещенных лиц.

Об этом сказал во время заседания согласительного совета ВР, сообщает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, в повестке дня ВРУ на эту неделю снова отсутствуют законопроекты по защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Как председатель комитета, я вынужден констатировать, что в Украине продолжается практика прямой и косвенной дискриминации вынужденных переселенцев. Заморожено рассмотрение законопроекта №6240 об избирательных правах наших с вами сограждан, которые не по своей воле вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания, и законопроекта №6692 о выплате пенсий вынужденным переселенцам. И все это происходит на фоне псевдопатриотической риторики», – сказал он.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан), №6240, который был зарегистрирован более чем полтора года назад, и проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан №6692, который был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован более года назад.

«Немыря в очередной раз обратился к первому вице-премьер-министра Украины Степану Кубиву с требованием отменить незаконные антиконституционные постановления правительства, которые дискриминируют и вводят практику унизительных проверок ВПЛ, чем прямо и косвенно нарушаются их права, в частности, право на свободу передвижения», – добавили в пресс-службе.