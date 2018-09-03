В Германии заявили, что следят за ситуацией на Донбассе

Германия следит за ситуацией на Донбассе после убийства «главы ДНР» Александра Захарченко и призывает все стороны к конструктивным переговорам.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает российское издание «ТАСС».

«Правительство пристально наблюдает за обстановкой на Донбассе после убийства Захарченко. Применение насилия по определению заслуживает осуждения», – сказал Зайберт.

«Мы призываем все стороны продолжить конструктивные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, а также в нормандском формате», – отметил Зайберт.

По его словам, «правительство ФРГ, канцлер и МИД продолжат участие в этом процессе»