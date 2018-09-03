Убийство Захарченко не влияет на обязательства сторон по минским соглашениям

Убийство Захарченко не влияет на обязательства сторон по минским соглашениямСегодня, 16:47
В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что убийство главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко не должно ставить под сомнения обязательства сторон по минским соглашениям.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что по-прежнему видят целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной.
"Именно тогда, когда возникает напряженность, должны начаться честные переговоры", - говорится в сообщении