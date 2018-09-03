На Донбассе задержали 2 человек по подозрению в причастности к НВФ

На Донбассе задержали 2 человек по подозрению в причастности к НВФСегодня, 14:50
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение суток правоохранители задержали двух человек по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Об этом сообщила представитель пресс-центра ООС капитан Виктория Данильчук.
В целом в течение суток правоохранители ООС проверили 8 380 транспортных средств и 8 500 человек.
Кроме этого, было обнаружено пять фактов незаконного обращения с оружием и 10 фактов незаконного оборота наркотических средств.
В частности, из незаконного оборота изъято:
90 шт. патронов 5,45 мм;
1 шт. гранат РГД-5;
3 шт. гранат Ф-1;
1 шт. автомат АК-74.
"Отмечено восстановление противником попытки вести воздушную разведку наших позиций. Так, вчера оккупанты пытались вести разведку наших позиций в районе населенного пункта Пивденный. Работа беспилотного летательного аппарата была приостановлена огневыми средствами", - сообщают в ООС.