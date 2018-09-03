На Донбассе задержали 2 человек по подозрению в причастности к НВФ

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение суток правоохранители задержали двух человек по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщила представитель пресс-центра ООС капитан Виктория Данильчук.

В целом в течение суток правоохранители ООС проверили 8 380 транспортных средств и 8 500 человек.

Кроме этого, было обнаружено пять фактов незаконного обращения с оружием и 10 фактов незаконного оборота наркотических средств.

В частности, из незаконного оборота изъято:

90 шт. патронов 5,45 мм;

1 шт. гранат РГД-5;

3 шт. гранат Ф-1;

1 шт. автомат АК-74.

"Отмечено восстановление противником попытки вести воздушную разведку наших позиций. Так, вчера оккупанты пытались вести разведку наших позиций в районе населенного пункта Пивденный. Работа беспилотного летательного аппарата была приостановлена огневыми средствами", - сообщают в ООС.