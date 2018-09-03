Геращенко: Депутаты должны принять закон о гендерном равенстве в армии

На этой неделе Верховная рада должна рассмотреть законопроект о равных возможностях мужчин и женщин в украинской армии. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, пишет РБК-Украина.

В частности, речь идет о проекте закона №6109.

"На этой неделе мы должны поддержать обязательно - закон №6109. Это законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных возможностей мужчин и женщин. Чтобы это было не только в колонне на Крещатике, но и в армии", - сообщила Геращенко.