В Минобороны подтвердили информацию о 8 пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 2 сентября 2018 года, пострадали 8 украинских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, в том числе 5 раз - на Луганском направлении и 11 - на Донецком направлении. Украинской военные открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки 8 украинских военных получили ранения и травмы. Сейчас они получают необходимую квалифицированную помощь в медицинских учреждениях", - отметил он, добавив, что состояние здоровья одного из раненых - средней тяжести, еще семи - удовлетворительное.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 3 сентября на Донбассе зафиксировано 4 обстрелов со стороны боевиков. Потерь в рядах ООС нет.