Ситуация на КПВВ стабилизировалась, «Станица Луганская» закрыт на ремонт

Сегодня, 2 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ «Станица Луганская», который с 2 по 7 сентября закрыт на ремонт, начали контрольно-пропускные операции согласно осеннему графику.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Напомним, пропуск лиц и транспортных средств от 1 сентября осуществляется с 07:00 до 18:30. Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности.

Также сообщаем, что во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств возобновилось и осуществляется в обоих направлениях.

В контрольных пунктах на въезд и выезд сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 0/50; «Марьинка» - 0/30; «Новотроицкое» - 20/15; «Гнутово» - 10/30.

Вчера на дорожных коридорах в пределах Донецкой области наблюдалось осложнение движения для граждан из-за действий российско-оккупационных войск. В связи с этим, по сравнению с предыдущими сутками, отмечено уменьшение пассажиро-транспортного потока. Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 15,1 тысячи человек и 1,8 тысячи транспортных средств.