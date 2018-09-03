В ДТП на Луганщине пострадали три человека

В дорожно-транспортных происшествиях на подконтрольной украинским властям территории Луганской области пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Так, на автодороге Н-21 в с. Половинкино (Старобельский р-н) водитель автомобиля «Geely MK», не выбрав безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099», который двигался в попутном направлении.

«В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 21099" и водитель автомобиля "Geely MK" получили травмы различной степени тяжести, всем пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации», – рассказали в полиции.

На объездной дороге Северодонецка в районе АЗС, водитель автомобиля «Skoda Octavia», не выбрав безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102», который двигался в попутном направлении и у заправки выполнял левый поворот.

В результате ДТП водитель «ВАЗ 2102» получил травмы различной степени, мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».