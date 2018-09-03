Уроженец Луганщины пытался обворовать стоматцентр в Киеве

Столичные правоохранители разоблачили луганчанина, который пытался обокрасть стоматологический центр.

По данным пресс-службы столичного главка, злоумышленник повредил стену и таким образом попал в заведение, где собрал ценные вещи. Но убежать не успел.

В стоматологическом центре на улице Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева сработала охранная сигнализация. По адресу немедленно выехал наряд полиции охраны, поэтому злоумышленника с похищенными вещами (деньгами, ноутбуком и медицинским оборудованием) задержали на месте преступления.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции задокументировала событие и изъяла вещественные доказательства. Парня задержали, это – 33-летний ранее судимый житель Луганской области. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.