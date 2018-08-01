Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе примерно 40 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 29 августа.

Так, находясь на северо-западной части поселка Христово (неподконтрольный правительству), при осуществлении полета беспилотного летательного мини-аппарата наблюдатели слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия, совершенных с юга, по их оценке, в направлении БПЛА.

Мини-БПЛА СММ пролетал на высоте 77 метров в 2,2 км к югу от патруля Миссии, когда наблюдатели услышали огонь из стрелкового оружия, после чего благополучно вернули БПЛА. На расположенном неподалеку блокпосту незаконных вооруженных формирований вооруженный мужчина извинился за этот инцидент.