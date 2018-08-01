В Лисичанске для детей-сирот приобрели шесть квартир

В Лисичанске для детей-сирот приобрели шесть квартирСегодня, 11:40
Для детей сирот в Лисичанске Луганской области приобретено шесть квартир по программе областной госадминистрации.
Такую информацию обнародовала пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
«В Лисичанске счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, лиц из их жилья приобретено в собственность шесть квартир для лиц из числа детей-сирот», - говорится в сообщении.
На реализацию данного проекта были выделены средства в сумме 946,5 тысячи гривен.
В настоящее время ведется работа по приобретению жилья еще для шести человек этой категории.
Кроме того, в течение года двум детям, лишенных родительской опеки, предоставлены квартиры коммунальной формы собственности.