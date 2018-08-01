На Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие

На Донбассе за сутки, 30 августа, боевики четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, противник вел прицельный огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, пророссийские войска не применяли.

В течение дня позиции ООС были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.