СМИ: Внесено представление об отстранении северодонецкого мэра от должности

Северодонецкая прокуратура внесла в Новоайдарский суд представление об отстранении от должности городского головы Северодонецка Валентина Казакова, об этом со ссылкой на неофициальные источники пишет 06452

«С представлением под роспись Казаков был ознакомлен в четверг, 23 августа. Представление внесено в связи с давлением, которое оказывается на работников Северодонецкого городского совета – свидетелей обвинения в уголовном деле по обвинению Казакова в злоупотреблении служебным положением», - говорится в сообщении.