Жителю Новодружеска светит до 6 лет тюрьмы за «телефонный терроризм»

Жителю Новодружеска Луганской области грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что Лисичанской местной прокуратурой осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя Новодружеска, который по мобильному телефону сообщил заведомо ложную информацию о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

«Во время досудебного расследования установлено, что 1 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил телефонный звонок в службу "102" и сообщил о готовящемся взрыве в собственной квартире. Органами полиции Луганской области для проверки сообщения были задействованы эксперты и специалисты-взрывотехники, которые проверили здание, однако, взрывных устройств и боеприпасов не обнаружили», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении «телефонного террориста» утвержден и направлен в суд.

Санкция ч. 1 ст. 259 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.