Предприятия Луганщины погасили 33,5 млн грн налогового долга

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-июль 2018 года в бюджеты всех уровней за счет погашения налогового долга поступило 33,5 млн грн.

Наибольшие суммы обеспечены в Государственный бюджет – 25,9 млн грн, еще 7,6 млн грн – направлены в местные бюджеты.

Работа по недопущению и погашению налогового долга остается одним из приоритетных направлений работы фискальной службы. Ведь своевременно уплаченные налоги – это залог финансирования расходов на здравоохранение, образование и другие важные на сегодняшний день социальные обязательства государства перед гражданами.