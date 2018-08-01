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Предприятия Луганщины погасили 33,5 млн грн налогового долга

Сегодня, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-июль 2018 года  в бюджеты всех уровней за счет погашения налогового долга поступило 33,5 млн грн.

Наибольшие суммы обеспечены в Государственный бюджет – 25,9 млн грн, еще 7,6 млн грн – направлены в местные бюджеты.

Работа по недопущению и погашению налогового долга остается одним из приоритетных направлений работы фискальной службы. Ведь своевременно уплаченные налоги – это залог финансирования расходов на здравоохранение, образование и другие важные на сегодняшний день социальные обязательства государства перед гражданами.


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