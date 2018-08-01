На кладбище в Луганской области нашли тайник с боеприпасами

Военнослужащие Лисичанского пограничного отряда из состава Объединенных сил в результате реализации оперативной информации на кладбище недалеко от населенного пункта Золотое-4 обнаружили тайник с боеприпасами.

Как сообщает пресс-центр ООС, на место обнаружения тайника вызвали взрывотехников ГосЧС и представителей Национальной полиции и перекрыли доступ посторонним лицам.

После проверки на возможное минирование правоохранители достали из тайника 4 тротиловых шашки, 3 детонаторы, 7 выстрелов ВОГ-25, 1 выстрел ВОГ-25П, 42 патрона калибра 5,45 мм, 334 патрона 7,62х54 мм, 36 патронов 7,62х39 мм, 19 гранат РГД-5, 17 гранат Ф-1 и 16 запалов к ним.

Все найденные взрывные предметы и боеприпасы, которые могли предназначаться для осуществления российско-террористическими войсками диверсионных действий, изъяты представителями Национальной полиции. Проводятся дальнейшие следственные действия.