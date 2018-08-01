Боевики за сутки 18 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 29 августа, боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .

Боевики вели прицельный огонь из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, применили миномет на Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное", - сообщают в ООС.

Потерь среди украинских военных нет. В ООС отмечают, что в целом интенсивность обстрелов боевиками позиций украинских военных заметно снизилась, хотя полностью условий "школьного" перемирия враг не соблюдает.

С начала текущих суток, 30 августа, противник один раз обстрелял позиции ООС в районе Луганского со станкового противотанкового гранатомета.