Плательщикам Луганщины возмещено более 85 млн грн НДС

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за 7 месяцев 2018 года налогоплательщики Луганщины подали 72 заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 125,7 млн грн.

За аналогичный период прошлого года подано 46 заявлений на общую сумму 33,5 млн грн. Рост произошел в связи с переходом крупных плательщиков на обслуживание в территориальные органы Главного управления ГФС в Луганской области из Офиса крупных плательщиков.

По результатам проверок поданных заявлений за 7 месяцев текущего года уменьшена сумма НДС, которая подлежит бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 28,1 млн грн и доначислено 14,1 млн грн штрафных санкций за завышение заявленных сумм.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 85,3 млн грн налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.