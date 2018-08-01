На Луганщине правоохранители предотвратили попытку незаконного перемещения товаров в РФ. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области

В ходе проведения операции «Граница-2018» мобильная группа, в состав которой вошли сотрудники Нацполиции в Луганской области, Меловского отдела полиции, Департамента защиты экономики Нацполиции, фискальной службы и пограничники, разоблачили 33-летнего мужчину, который пытался перенести вне пункта таможенного контроля в РФ потребительские товары.

Как уточнили в пресс-службе, в Меловском районае, в 5 метрах от государственной границы с РФ, правоохранители задержали 33-летнего жителя района, который пытался вне пункта пропуска перенести в соседнее государство 60 кожаных ремней и две бензиновые косилки.