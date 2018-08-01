Минсоцполитики обещает выплатить пенсии жителям ОРДЛО

Министерство социальной политики разработает нормативный акт, гарантирующий выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева рассказал в интервью журналистам, комментируя вопрос пенсионной системы и, в частности, выплат пенсий внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, проживающим на оккупированных Российской Федерацией территориях, сообщает пресс-службаминистерства.

По словам министра, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера. Очевидно, что имеем ситуацию с непредсказуемым третьим вариантом, а именно, форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военным вторжением и оккупацией Российской Федерацией части территории Украины.

«Мы должны на законодательном уровне урегулировать этот вопрос, и сказать нашим людям, что, независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на ее получение за все этот период. Это будет прописано, если не в законе, то в постановлении Кабинета Министров, и мы это сделаем. Это важно, потому что люди должны знать, что о них не забыли», - заявил Рева.

Он также отметил необходимость прекращения спекуляций по вопросам пенсионных выплат на оккупированных территориях, поскольку государство полностью признает свои обязательства перед украинцами, которые вынужденно остались в захваченных государством-агрессором населенных пунктах.