"Заря" отправилась на ответный матч против "РБ Лейпцига"Сегодня, 13:37
Луганская "Заря" вылетела в Германию на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "РБ Лейпцига". Об этом сообщается на сайте украинской команды.
Наставник Юрий Вернидуб взял на матч 19 футболистов:
Вратари: Луис Филиппе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев
Защитники: Александр Тымчик, Артем Гордиенко, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Виталий Вернидуб
Полузащитники: Силас, Евгений Чеберко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко
Нападающие: Рафаэл Ратао
Встреча состоится в четверг, 30 августа, в 19:30 на "Ред Булл Арена Лейпциг".