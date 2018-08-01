"Заря" отправилась на ответный матч против "РБ Лейпцига"

Луганская "Заря" вылетела в Германию на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "РБ Лейпцига". Об этом сообщается на сайте украинской команды.

Наставник Юрий Вернидуб взял на матч 19 футболистов:

Вратари: Луис Филиппе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев

Защитники: Александр Тымчик, Артем Гордиенко, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Виталий Вернидуб

Полузащитники: Силас, Евгений Чеберко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко

Нападающие: Рафаэл Ратао

Встреча состоится в четверг, 30 августа, в 19:30 на "Ред Булл Арена Лейпциг".